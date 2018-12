Edouard Philippe explique qu'elle va servir à augmenter le Smic : en quoi consiste la prime d'activité ?

Il convient de préciser, par ailleurs, que cette hausse de 100 euros ne repose cependant pas totalement sur la prime d'activité. Mardi dernier, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux avait ainsi précisé que cette augmentation nette de 100 euros s'entendait "hors revalorisation légale du Smic de 1,8%" au 1er janvier et qu'elle se composerait d'une part, d'une baisse de cotisations de 20 euros (déjà intervenue en janvier et octobre) et, d'autre part, d'une hausse de la prime d'activité de 80 euros (dont 20 euros déjà effectifs depuis le mois d'octobre).





En somme, voici donc ce qui a récemment changé et ce qui devrait bientôt changer pour les personnes touchant une rémunération proche du Smic :

+ 23 euros en raison de la revalorisation de 1,8% selon un calcul s'appuyant sur l'inflation, à partir de janvier 2019

+ 20 euros grâce à une baisse des cotisations salariales déjà intervenues en janvier et octobre 2018

+ 80 euros liés à la hausse de la prime d'activité -dont 20 euros déjà effectifs depuis octobre 2018- et 60 euros qui le seront donc à compter de janvier 2019





Pour vraiment tout comprendre, rappelons ci-dessous en quoi consiste la prime d'activité, ce dispositif lancé en 2016 pour remplacer la prime pour l'emploi et le RSA activité.