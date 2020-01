Électricité, gaz, fioul ou bois : quel mode de chauffage coûte le plus cher ?

Il convient toutefois de préciser que les surfaces d'habitation associées à chaque type d'énergie ne sont pas équivalentes : les logements chauffés au fioul mesurent en moyenne 148 mètres carrés tandis que ceux dotés d'installations électriques se limitent à une moyenne de 113 m². À surface identique, l'électricité demeure ainsi l'énergie la plus onéreuse (15,9 euros pour chauffer 1 m²), devant le fioul (12,9 euros/m²), le gaz (11,7 euros/m²) et le bois (5,8 euros/m²).

Les foyers qui se chauffent au fioul ont ainsi dû faire face aux factures les plus lourdes : en moyenne 1.913 euros. Ceux qui utilisent l'électricité y ont pour leur part consacré en moyenne 1.802 euros. La facture des utilisateurs de gaz est quant à elle clairement poins élevée, s'élevant en moyenne à 1.446 euros. Mais la source d'énergie la plus économe reste de loin le bois, avec une dépense annuelle moyenne de 759 euros.

Dans le même temps, le gouvernement rappelle à l'occasion du lancement officiel de Ma Prime Rénov' que différents travaux de rénovation énergétique (isolation, changement de chaudière...) servent non seulement à améliorer le confort mais aussi à réduire la consommation énergétique et donc les factures. Un geste du même coup bon pour l'environnement et pour le portefeuille.

Le ministère de la Transition écologique et solidaire et l'Agence nationale de l'habitat (Anah) ont en effet présenté ce mercredi une énième fois cette nouvelle aide publique destinée en priorité aux ménages les plus modestes. Techniquement entrée en vigueur le 1er janvier, elle fusionne le crédit d'impôt transition énergétique (CITE, jusqu’ici ouvert à tous) avec certaines aides de l'Anah (attribuées sous condition de revenu). Dans la pratique, un site internet (Maprimerenov.gouv.fr) est désormais à la disposition des particuliers qui souhaitent se renseigner ou bénéficier de ce nouveau dispositif.

* Les statistiques présentées dans cette étude ont été calculées à partir des données communiquées par 50.682 personnes ayant réalisé des simulations et des diagnostics énergétiques sur les sites du groupe Effy (QuelleEnergie.fr, Calculeo.fr notamment).