Des communes bretonnes se mettent avec succès à l'autoconsommation photovoltaïque

Produire et consommer directement son électricité, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation photovoltaïque. Dans quelques communes bretonnes, on s'essaie déjà à l'électricité verte. A Trémuson, dans les Côtes-d'Armor, une centrale électrique de 384 panneaux solaires alimente une grande surface. Actuellement, cette installation couvre 12% des besoins énergétiques de l'établissement, ce qui fait une économie de 10.000 euros par an.