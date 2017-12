Électroménager : les extensions de garantie sont-elles utiles ?

De nombreux vendeurs dans le secteur de l'électroménager proposent des extensions de garantie. Il est ainsi possible de rallonger jusqu'à cinq ans la garantie d'une machine, si elle était de deux ans initialement. Mais souvent, ces extensions semblent inutiles. La plupart des appareils électroménagers ne présentent une panne qu'après cinq ans d'utilisation.



