Elle bénéficie désormais à 4 millions de foyers : qui a profité de l'élargissement de la prime d'activité ?

En réponse aux Gilets jaunes, Emmanuel Macron a validé en décembre 2018 l'élargissement et la revalorisation de la prime d'activité, versée mensuellement aux travailleurs modestes qui en ont font la demande. Onze mois plus tard, le succès est tel qu'il va falloir trouver 800 millions d'euros supplémentaires pour financer cette mesure. Qui a profité de ce complément de ressources et comment utilisent-ils l'argent reçu ? Nos journalistes ont rencontré deux nouveaux bénéficiaires dans le Nord-Pas-de-Calais.