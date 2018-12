Elle va servir à augmenter le Smic : en quoi consiste la prime d'activité ?

La hausse de la prime d'activité qui interviendra en janvier sera de 60 euros pour un salarié au Smic. Il s'agit en fait d'une accélération d'un processus engagé dès le début du quinquennat et qui consistait à bonifier chaque année (et donc encore en 2019, 2020 et 2021) de 20 euros cette aide. Ces trois hausses à venir, qui auraient dû être étalées, auront donc finalement lieu d'un coup. Le gouvernement n'a pas encore précisé s'il prévoyait de créer d'autres augmentations ultérieurement.