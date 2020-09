Elles dominent les ventes en grande surface : que valent les bouteilles de vin à 3 euros ?

Pour savoir ce que valent ces bouteilles à petit prix, nous avons fait goûter du vin acheté en grande surface à Olivier Poels, dégustateur à La Revue du Vin. "Il y a un côté très fruité, primaire qui arrive, mais le vin ne s'étire pas, il n'y a pas de longueur", note-il. Selon lui, "on peut trouver des vins intéressants, sympathiques, des vins de soif à 3-4 euros la bouteille. Mais on ne trouve pas de grands vins à ce prix-là. Aujourd'hui, le prix du foncier dans les grands vins est tel que si vous ne mettez pas au minimum 7, 8, 10 euros la bouteille, vous ne pourrez pas accéder à un grand terroir".

Dans les faits, lorsqu'un vin est vendu 3 euros la bouteille, le producteur doit en produire beaucoup pour que cela soit rentable. Dans une exploitation viticole du Languedoc où s'est rendu TF1, les vignes s'étalent sur 1600 hectares. Le climat est propice à la culture du raisin et "le terroir est extrêmement généreux", souligne Laurent Bonfils, PDG des Vignobles Bonfils. Et dans ce terroir, les cépages les plus généreux sont justement réservés aux vins vendus entre trois et quatre euros.

Les récoltes y sont abondantes et vendangées avec l'aide d'une machine. Sans cette machine, il faudrait entre quarante et soixante personnes pour effectuer le travail. "Au-delà de remplacer les gens, cela vous donne une capacité à vendanger très rapidement et sur énormément de surfaces", explique Laurent Bonfils. Et pour réduire encore plus les coûts, la vinification s'effectue dans des cuves en béton, là où dans d'autres domaines, elle le serait dans des barriques à 600 euros.

Quelle différence avec un vin un peu plus cher ? "L'ensemble des vins sont vinifiés au même endroit et bénéficient de la même application. La seule différence provient du fait que les vins abordables ne passent pas dans des barriques et sur des élevages longs", relève l'exploitant. Les économies sont donc réalisées lors des vendanges et au moment de la vinification. En travaillant de cette manière, le viticulteur peut ainsi vendre des bouteilles autour de 4 euros, là où d'autres coûteraient le double.