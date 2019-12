Emploi, impôts, logement, prestations sociales... tout ce qui change au 1er janvier

Avec un an de retard sur les autres contribuables, le prélèvement à la source s'applique désormais aux revenus des salariés à domicile et des assistantes maternelles. Deux services gratuits et facultatifs, Pajempoi + et Cesu +, permettent de simplifier les démarches des particuliers.

Un dispositif appelé Ma Prime Renov remplace dès à présent le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) pour les ménages les plus modestes. Les foyers aux revenus intermédiaires continuent cependant de bénéficier du CITE jusqu'à décembre 2020 avant de basculer à leur tour dans le nouveau système. Quant aux ménages les plus aisés, ils restent également éligibles au crédit d'impôt mais pour une liste de travaux restreinte.

• Service gratuit pour faire le point sur sa carrière

Tous les salariés bénéficient dorénavant d'une nouvelle offre d’accompagnement pour construire leur projet professionnel (acquisition de nouvelles compétences, certification, reconversion par exemple). Ce service gratuit est mené par le Conseil en évolution professionnelle (CEP), des opérateurs sélectionnés par appel d’offres par l’organisme France compétences.

• Révision de l'aide à la création/reprise d'entreprise

Les conditions d'obtention de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise (Acre) se resserrent. Ce dispositif consiste en une exonération des cotisations sociales en début d’activité pour les créateurs et les repreneurs de micro-entreprises. Celles créées avant le 1er janvier 2020 conservent un taux d’exonération de 75% leur première année d’activité, mais le verront réduit à 25% puis 10% les deuxième et troisième années. Pour celles créées à partir de 2020, l’éligibilité à l'Acre est désormais soumise à condition, pour se recentrer sur les jeunes, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de minima sociaux. En outre, l’exonération de cotisations sociales est réduite à la seule première année d’activité et son taux porté à 50 %. Le bénéfice de l’exonération est en revanche étendu aux conjoints-collaborateurs des travailleurs indépendants.

• Revalorisation modérée du Smic

Le montant du Smic brut horaire augmente de 1,2% pour atteindre 10,15 euros, soit 1 539,42 euros mensuels pour 35 heures hebdomadaires. Cela correspond à un salaire net de 1.219 euros.