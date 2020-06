Empreinte carbone : "C'est contre-intuitif mais un produit venant de loin ne génère pas forcément plus de CO2"

En attendant qu'un CO2-score voie éventuellement le jour sur tous les produits (c'est en tout cas l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat), certains évitent déjà d'acheter ceux dont l'empreinte carbone est la plus élevée. Mais il arrive de se faire de fausses idées conduisant à effectuer des choix pas aussi pertinents que voulu. "C'est contre-intuitif mais un produit ne génère pas forcément plus de carbone quand il vient de loin", assure à LCI Lucas Lefebvre, co-fondateur de La Fourche, une boutique bio en ligne qui attribue déjà un score carbone à ses produits alimentaires.

"Produire des tomates hors-saison sous serre chauffée en Bretagne est une aberration écologique. Cela génère 7,3 fois plus de CO2 qu'une tomate importée d'Andalousie n'ayant pas poussé sous serre chauffée", explique-t-il. Le calcul effectué en collaboration avec l'application Etiquettable à partir de données publiques, prend la production (qui pèse alors terriblement lourd lorsque l'on chauffe les lieux), en plus du transport, du packaging et du stockage. Qui est sensible à cette question, se limitera alors aux fruits et légumes locaux poussant tout seuls (ou presque) en pleine saison.