En manque de shopping ou pas du tout, nos vies ont-elles changé avec les commerces fermés ?

Au début du confinement, Camille, parisienne, est partie en Bourgogne avec son compagnon et ses deux enfants. Ils ont là-bas, une maison secondaire, et un grand jardin. Elle a l’air bien là-bas, au calme, sous le soleil, dans la nature. Et, depuis des jours, elle poste sur les réseaux sociaux des photos de ses créations, ambiance cuisine de grand-mère, grande table en bois, carrelage en céramique. De l'authentique. Du terroir. De la nature. Camille fait et montre sur Instagram ses citrons confits maison, ses pickles de radis pesto et plantes, sa tarte au citron de "Franou" sans gluten, ses cueillettes de boutons de pâquerettes pour en faire des câpres. A chaque fois, les publications sont assorties de hashtags "no waste", "zero déchets", " bocaux en verre", "chemin de la nature".

Ce confinement et les magasins fermés l’ont poussée sur un chemin qu’elle ne rêvait que d’emprunter : une vie ralentie, un peu décroissante, recentrée sur la nature. "Les magasins ne me manquent pas du tout", dit-elle. "On se recentre sur les besoins essentiels, et personnellement cela accélère un début de réflexion que j’avais depuis déjà quelque temps : celui de quitter Paris."