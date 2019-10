En ville, ils ont choisi de vivre sans voiture

Vélos en libre-service, transports en commun, auto-partage… Dans les grandes villes françaises, les alternatives à la voiture sont nombreuses, et accessibles. De plus en plus de citadins changent leurs habitudes et délaissent la voiture.

C’est le cas de Richard Holder et de Audrey Tunomano. Ces deux strasbourgeois n’utilisent presque plus la voiture, uniquement lorsque c’est indispensable. Un nouveau mode de vie qui s’avère plus pratique et économique.