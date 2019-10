Enedis : 130.000 disjoncteurs potentiellement défectueux doivent être vérifiés

Joint par LCI, le gestionnaire du réseau public de distribution précise qu'il s'agit du "disjoncteur de branchement", et non de celui qui se situe sur le tableau électrique, à côté du compteur. "Le système de déclenchement différentiel pourrait alors ne pas fonctionner", en cas de surcharge ou de court-circuit. Se voulant rassurante, l'entreprise de service public insiste cependant sur le fait qu'il s'agit d'un "système de sécurité complémentaire, qui intervient si le dispositif en amont ne se déclenche pas".

Selon le quotidien régional, 302.000 appareils "fabriqués entre mai 2017 et avril 2019 sous les marques General Electric, Hager, Eaton et ABB" ont été identifiés comme possiblement défectueux. Prévenue par l'un des fabricants de ce possible dysfonctionnement, Enedis en a déjà vérifié 170.000 - dont la majorité s'est avérée sans défaut - depuis le lancement de sa campagne cet été. Les modèles effectivement problématiques ont été remplacés. La Bretagne et les Pays de la Loire seraient tout particulièrement touchés.

Les personnes chez qui ces disjoncteurs potentiellement défectueux ont été installés ont reçu des courriers de la part d'Enedis leur demandant d'effectuer un diagnostic relativement simple en ligne ou par téléphone. Si le compteur est effectivement défectueux, un technicien viendra le remplacer gratuitement.