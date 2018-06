Enquête : des glaces qui ne manquent pas d'air !

Les sorbets contiennent de l'air ! En effet, les fabricants de glaces sont obligés d'en rajouter pour améliorer la texture du produit. Nombreux artisans incorporent entre dix et vingt pourcent d'air dans ses glaces à base de jus de fruit. Mais certains ont tendance à forcer la dose dans le cornet même si c'est tout à fait légale jusqu'à 55 % du volume.



