Entreprises, comment pouvez-vous devenir plus écologiques ?

Et les premières mesures sont simples, et à la portée de tous. Optimiser les déplacements, éteindre les ordinateurs le soir, recycler les papiers, faire faire le ménage des bureaux avec des produits écolabellisés, remplacer les extincteurs traditionnels avec des extincteurs aux additifs biologiques…... Ce sont de simples réflexes qui permettent d'économiser, mais surtout qui contribuent à la transition écologique.





"Environnement et écologie riment avec économies, nous explique Rémy Bargur, de l’association 'Oxygène+', qui conseille les entreprises dans leurs démarches écologiques. Quand on optimise ses temps de trajet, forcément on baisse son bilan carbone mais on économise aussi de l’argent". CQFD.