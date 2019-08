Épargne salariale : le grand boom

L'épargne salariale a atteint 19 milliards d'euros en 2017, un record. C'est 6,6% par rapport à 2016 selon le ministère du Travail. Cette tendance qui devrait se poursuivre cette année. Cette preuve de bonne santé des entreprises signifie-t-elle plus de justice, plus de redistribution ? Le gouvernement en veut plus. Mais n'est-ce pas aussi un moyen d'éviter d'augmenter les salaires ?



Ce mercredi 7 août 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de la hausse de l'épargne salariale.