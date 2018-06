Épices : attention aux arnaques !

Notre consommation d'épices a bondi de 30% en dix ans. Mais il faut bien vérifier notre poivre, notre safran ou notre curry. Les arnaques sont nombreuses. Chez les grossistes, sur les marchés, dans les grandes surfaces et les épiceries, les services de la répression des fraudes ont eu des surprises. Sur 180 échantillons prélevés, 81% des safrans présentaient des anomalies d'étiquetage ou de composition, 59% des poivres, 41% des currys et curcumas.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.