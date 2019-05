Est-il possible de contracter une assurance dans un autre pays de l'UE ?

En Europe, le marché de l'assurance est libéralisé. En effet, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de s'assurer contre tous les risques de la vie quotidienne dans l'État membre de son choix. Cependant, ce n'est techniquement pas possible. En Belgique par exemple, les Français viennent facilement faire le plein d'essence ou même acheter un véhicule. En revanche, la question ne se pose même pas pour l'assurance.



