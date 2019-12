Retard, annulation, indemnisation : quels sont les compagnies aériennes les plus (et les moins) fiables ?

Entre les trois faillites survenues cette année (l'agence Thomas Cook et les compagnies Aigle Azur et XL Airways) et la grève contre la réforme des retraites des contrôleurs aériens, le deuxième semestre de 2019 a été mouvementé pour les passagers des aéroports. Ils ont été nombreux à subir des retards ou annulations de vols.

Dans son bilan* publié ce mercredi 18 décembre, le site spécialisé fournit son classement des compagnies les plus et les moins vertueuses. Sur le podium des compagnies les plus ponctuelles, l'Allemande Lufthansa et la Française HOP ! (filiale d'Air France assurant des vols de petite distance) sont ex aequo (0,1% de retards). Air France arrive quant à elle troisième (0,4%). À l'autre extrémité, Tunisair (3,9%), Aigle Azur -qui a cessé ses activités en septembre (2,4%)- et l'Espagnole Vueling (0,9%) ont été en revanche les moins ponctuelles.

Côté annulations, la compagnie low cost espagnole Volotea et Turkish Airlines sont les meilleures élèves, ex aequo (0,3%). Elles sont suivies par Air Corsica, la low cost hongroise Wizz Air et Air France, qui affichent toute trois un même taux d'annulation à peine plus élevé (0,4%). À l'inverse, British Airways (2,3%), HOP ! (2,1%) et Aigle Azur (2%) ont cumulé le plus d'annulations. Le fleuron de l'aviation britannique a en effet fait l’objet de plusieurs grèves tandis que la filiale française -qui excelle donc pourtant dans la ponctualité- "sombre peu à peu depuis l’annonce de la suppression de la marque HOP ! par Air France il y a un peu plus d’un an", explique Flighright.