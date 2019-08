Garde d'enfants : l'assistante maternelle coûte (souvent) moins cher que la crèche pour les parents

Un million de parents y a recours pour faire garder ses enfants. Les tarifs des quelque 320.000 assistantes maternelles que compte la France s'élèvent en moyenne à 3,52 euros par heure par enfant (+0,8% sur un an), selon les calculs réalisés par la plateforme de garde d'enfants Yoopies.





Dans son étude annuelle dévoilée ce jeudi 20 août, celle-ci compare les coûts des différents mode de garde d'une région à l'autre. En moyenne, les familles des Pays-de-la-Loire (3,16 euros/h) et de Normandie (3,22 euros/h) déboursent le moins. A l'autre extrême, celles de Provence-Alpes-Côte d'Azur (3,94 euros/h) et de Corse (4,16 euros/h) font face aux plus lourdes dépenses.