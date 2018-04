Euro Millions : les chiffres à connaître pour espérer remporter ce soir le jackpot de 138 millions d'euros

Sachez déjà qu'au jeu des pronostics, certains numéros sortent plus souvent que d'autres. C'est le cas des 10, 17, 20, 27 et, plus récemment, le 44 selon les statistiques tenues par la Française des jeux , actualisées cette semaine. A l'inverse, les chiffres suivants sont les moins sortis : 16, 18, 32, 33 et 40.





Pour les deux étoiles complémentaires, les 9 et 3 sont, toujours, les plus fréquemment tirés. A l'inverse, le 7 et le 6 sortent toujours, et depuis plusieurs semaines, le moins souvent depuis le début des tirages.