5,8 millions de ménages en bénéficieront en 2019 : comment savoir si vous avez droit au chèque énergie ?

Après une expérimentation dans quelques départements en 2016, le chèque énergie remplace depuis janvier 2018 les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité. Adressé automatiquement aux bénéficiaires, il est destiné aux Français les plus modestes. En novembre, Edouard Philippe avait confirmé qu'il allait à la fois étendre le dispositif à deux millions de foyers supplémentaires et augmenter son montant (qui dépend des revenus).





Les modalités de ce dispositif, modifié par un décret publié le 27 décembre, sont détaillées dans l'article R124-1 et suivants du Code de l'énergie. Présentation.