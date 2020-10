Face au Covid, faut-il assouplir les règles de l'accès aux prêts immobiliers ?

Avec les effets de la crise sur les finances des ménages, mais aussi sur la confiance dans l'avenir de l'économie à moyen terme, les banquiers se sont faits ces derniers mois plus sourcilleux sur les dossiers de demande de prêts immobiliers qui leur sont soumis. Dans de nombreux cas, on demandera au candidat à la propriété de choisir un crédit plus long, ou de le financer par un apport plus élevé.

Une prudence née d'une crise économique qui ne fait que commencer, mais produit déjà ses effets. Selon une étude signée Meelo, 32% des propriétaires se disent aujourd'hui à la peine pour rembourser leur crédit immobilier, presque deux fois plus qu'en avril dernier. Le nombre de personnes susceptibles de se déclarer en surendettement aurait lui plus que triplé, à 7% des ménages interrogés. Ajoutez à cela un marché immobilier qui continue de grimper, même si les biens les plus recherchés ont un peu changé, et des taux d'intérêts qui ont remonté cet été, et le nombre de dossiers refusés par banquiers et courtiers s'envole. En quelques mois, on serait passé de 6% de refus à plus de 10% aujourd'hui.