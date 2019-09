Faillite de Thomas Cook : des centaines de milliers de touristes à rapatrier

JT 20H - C'est la plus grande opération de rapatriement, faite pour des civils, depuis la Seconde Guerre mondiale. Six cent mille clients de Thomas Cook attendent de rentrer chez eux après la faillite du voyagiste britannique.

Après la faillite de Thomas Cook, six cent mille clients se retrouvent bloqués sur leurs lieux de vacances et sont dans l'attente d'un rapatriement. On compte parmi eux dix mille de nos compatriotes qui avaient réservé chez le voyagiste britannique pour cette fin septembre. Des centaines d'avions sont aussi cloués au sol.