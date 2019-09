Faillite de Thomas Cook : remboursement des voyages à venir, rapatriement... quels sont les droits des clients ?

AVION - Les clients français de Thomas Cook qui ont acheté des billets pour un futur voyage vont-ils tout perdre alors que la société britannique a annoncé sa faillite ce lundi ? Ceux qui sont actuellement en vacances peuvent-ils espérer un remboursement ? LCI fait le point avec une spécialiste de l'indemnisation.

Annoncée ce lundi 23 septembre, la faillite de la plus grande agence de voyages au monde va-t-elle laisser les clients sur le carreau ? Outre les 9.842 clients français de Thomas Cook actuellement en vacances (sur 600.000 au total), des milliers d'autres ont acheté des billets ou des séjours pour des dates ultérieures. C'est par exemple le cas de certains coureurs du Marathon de New York qui ont réservé leur vol pour participer aux éditions 2019 et 2020 via ce voyagiste britannique partenaire de l’événement.

Sollicitée par LCI, Anne-Laure Hery, porte-parole d'Air Indemnité, spécialiste de l'indemnisation des passagers aériens, répond aux premières questions qui se posent. Elle précise en préambule que "le statut de faillite de la maison-mère britannique ne préjuge pas que la filiale française soit dans le même état juridique". Autrement dit, il n'est par exemple pas exclu que la filiale française continue d'assurer des vols. Mais si tel n'était plus le cas, voici à quoi vous attendre.