Faut-il donner de l'argent de poche aux enfants ?

Pour certains parents, donner de l'argent de poche aux enfants est une sorte de passage obligé pour les responsabiliser. Combien, sous quelle forme, à quel âge..., chaque famille a ses règles. Certaines familles ont un système bien particulier. Chaque semaine, Nathan, onze ans, et Alicia, neuf ans, ont droit à cinq euros chacun à dépenser de suite et comme ils l'entendent. C'est un moyen pour eux de pouvoir se faire de petits plaisirs et de passer un bon moment avec leurs parents.



