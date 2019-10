Faut-il miser sur l’introduction en Bourse de la Française des Jeux ?

La Française des Jeux fait partie de la vague de privatisation prévue par la loi Pacte (avec Aéroports de Paris et Engie). Cela signifie que l’État, qui détient actuellement 72 % de la capitalisation de la société, va procéder à une introduction en Bourse pour ouvrir une partie du capital détenu aux investisseurs particuliers et professionnels. Ainsi, il sera possible d’acheter des actions de la FDJ, c’est-à-dire des parts de cette société, aujourd’hui détenues par l’État, à partir du 7 novembre 2019 et jusqu’au 20 novembre 2019. La première cotation en Bourse aura elle lieu le 21 novembre 2019. Après l’introduction en Bourse, l’État ne détiendra plus que 20 % du capital de la Française des Jeux. Il s’agit de la plus importante introduction en Bourse en France depuis 2017.

