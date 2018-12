Ferez-vous partie des 3,6 millions de personnes dont les frais d'incidents bancaires seront plafonnés ?

LCI : Pourquoi cette mesure n'est-elle pas si convaincante à vos yeux ?

Serge Maître, représentant de l'Afub : On aurait tendance à se dire que ce plafonnement des frais d'incidents bancaires est magnifique. La présidence de la République annonce qu'ils seront "plafonnés à 25 euros par mois pour les populations les plus fragiles" et que cela "pourra bénéficier à 3,6 millions de personnes". Cela soulève beaucoup trop d'interrogations. A commencer par savoir qui en bénéficiera. Il y a un mois et demi, une première protection consistant à plafonner ces frais à 200 euros par an pour les population fragiles -notamment inscrites au fichier de la Banque de de France- a déjà été annoncée [la mesure concerne 375.000 personnes bénéficiant de l'offre spécifique bancaire, NDLR].





En ce qui concerne les 3,6 millions de personnes désormais évoquées par l'Elysée, il est impossible de savoir de qui il s'agit. Pour l'instant, nous nous demandons en effet quels sont les critères qui vont permettre de caractériser les bénéficiaires qui pourront prétendre à ce plafonnement.