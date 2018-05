Fête des mères : comment gâter les mamans ?

À l'occasion de la fête des mères prévue dimanche 27 mai 2018, on propose quelques idées cadeaux pour les retardataires qui ne sont pas très organisés. Prenez également note des présents destinés aux mamans qu'elles ne veulent absolument pas recevoir. Certains d'entre eux manquent notamment de délicatesse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.