Fête des mères : des idées cadeaux qui raviront même les plus difficiles

PENSEES - La fête des mères, c'est le 7 juin, et vous ne savez toujours pas quoi offrir à votre chère maman ? Pas de panique... Afin d'éviter les sempiternelles fleurs et les surprises de dernière minute dégotées à la va-vite, et souvent un peu clichées, voici une sélection de cadeaux qui feront mouche à coup sûr.

Faut-il classer la fête des mères au rayon des sempiternelles fêtes commerciales, à l'image de la Saint-Valentin ou d'Halloween ? Une chose est sûre, c'est une opportunité à ne pas manquer pour les commerçants. En son temps, l'Américaine Anna Jarvis, considérée comme l'instigatrice de la version que l'on connaît aujourd'hui, avait critiqué cette mauvaise tournure et avait tout tenté pour faire annuler ce jour national. "Une carte pré-remplie ne signifie rien. Sinon que vous êtes trop fainéant pour écrire un mot à la femme qui a fait plus pour vous que quiconque au monde. Quant aux bonbons... vous offrez la boîte à votre mère, puis en mangez la majorité. Un bien beau geste", disait-elle ironiquement. Pour la petite histoire, Anna Jarvis fut envoyée dans un sanatorium et la légende va jusqu'à dire que des membres de l'industrie des cartes de vœux et des fleuristes ont payé les factures... pour qu'elle y reste ! Pour autant, il ne serait pas imaginable que le 7 juin vous vous présentiez les mains vides devant votre chère maman. Alors pour tous ceux qui sont en manque d’inspiration, LCI vous propose des idées de cadeaux qui ne devraient pas la décevoir.

De l'amour en boîte

Des fleurs, un bisou et le tour est joué ? Un programme qui a déjà fait ses preuves et qui pourrait bien contenter votre maman, mais pas vous ! C’est d’ailleurs pour ça qu'elle vous aime, pour ce petit quelque chose en plus, cette envie de toujours la surprendre. Alors, pour ne pas la décevoir, cette année offrez MieuxQueDesFleurs. Ce service 100% français a été conçu par trois passionnés Joseph, Auriane et Madeleine. Le principe est simple : le jour dit, votre mère recevra un carton livré chez elle. En l’ouvrant un cœur montera dans les airs, accompagné d'un petit mot doux ou d'un petit cadeau (bonbons, bijoux, bougie...). A partir de 19,90€.

Des souvenirs sur papier glacé

Pour les mamans de petites tribus qui ont accumulées des centaines de photos de vacances dans leur smartphone, l’application d’impression mobile Lalalab. vient de sortir une édition limitée de son format Mini Book, spéciale Fête des mères. Ces petits albums photo, au format carré, qui peuvent contenir entre 24 et 60 pages sont beaucoup moins chronophage à réaliser qu’un album photo "classique". A partir de 12,90€.

Des kits de soins pour les mains

Si votre maman est de celle qui se lave les mains régulièrement, elle adorera l'un de ces trois kits de soins, signés Lush, qui lui permettra de les chouchouter. Chaque kit, soigneusement sélectionné par deux des co-fondateurs de Lush, Mark et Mo Constantine, se compose de deux ou trois savons, d'une crème apaisante pleine de beurre de cacao, de karité hydratant ou d’infusion aux herbes calmantes, et d'un sérum solide pour terminer par un bon massage. 33 €.

Pour être au sec

Et pourquoi ne pas remettre au goût du jour la bonne vieille Capuche à Mémé ? Alors qu'il pleut en moyenne 170 jours par an en France, cette marque de capuches de pluie chics et pratiques, fabriquées en Europe, redonnera le sourire à votre chère maman qui ne sera plus obligée de s'encombrer d'un parapluie pour affronter les giboulées. Et en plus, grâce à leur design élégant, elle ressemblera davantage à Jackie Kennedy, ou à Audrey Hepburn qu’à la grand-mère du Petit Chaperon rouge. A partir de 29 €.

Pour un teint éclatant

La nouvelle gamme de maquillage Coconut Bronze de The Body Shop donnera au teint de votre maman le glow estival dont elle a besoin. Elle est enrichie en huile de noix de coco hydratante Commerce Equitable de l'Ile Samoa, et est 100% vegan. A partir de 15 €.

De l'amour autour du poignet

A l’occasion de la fête des mères, Agnès, la créatrice de bijoux gais et colorés de la marque Simone à Bordeaux a invité l'influenceuse Veronika Loubry à créer avec elle une collaboration inédite. Ainsi est né "Feeling alive", un duo de bracelets rose fluo ou nude qui lui plaira à coup sûr. 49 € le duo. Elle préfère les colliers ? Pas de souci... L'eshop regorge de jolis créations.

A prix mini

Pour trouver le cadeau parfait à prix mini, le site Rakuten propose une sélection "spécial fête des mères" dans lequel vous pourrez piocher mille idées. Des idées cadeaux qui commencent à moins de 10€. Vous aurez l'embarras du choix !

