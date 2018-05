Fête des mères : le parcours d'une fleur

La fête des mères approche à grands pas. A l'occasion de cet événement, beaucoup de personnes choisissent les fleurs comme cadeaux. Dans notre pays, 35 millions de fleurs seront achetées le dimanche 27 mai 2018. Un chiffre qui dépasse la quantité d'achat lors de la Saint-Valentin, mais également lors du 1er mai. Alors, d'où viennent-elles exactement ? Quels types de fleurs sont les plus vendus ?



