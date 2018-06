Fête des pères : 5 idées cadeaux pour lui épargner la traditionnelle cravate

Parce que l'univers 2.0 n'a plus de secret pour lui et parce qu'il est sans cesse en déplacement, voici un cadeau, anodin, mais qui pourrait le sauver de bien des situations : la batterie de secours. X-Moove propose sa Powergo Boost 80W, un secteur capable de recharger n'importe quel appareil : smartphone, ordinateur... et même une Nintendo Switch. Royal pour partir en vacances, cet été.