Fêtes de fin d'année : quels sont les produits phares au marché de Rungis ?

Les Franciliens se préparent déjà au réveillon du Nouvel An 2018. Ils se précipitent au marché de Rungis pour acheter leur dernier repas de l'année 2017. Les vendeurs cherchent ainsi à offrir les meilleurs produits aux clients. La coquille Saint-Jacques, les huîtres, le foie gras et la clémentine restent les produits stars de ce marché.



