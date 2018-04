Fin de mois difficiles : l'ardoise fait son retour chez Casino

L'annonce a fait grand bruit ces derniers jours. Et pour cause, le groupe Casino va proposer dès lundi 30 avril une nouvelle modalité de paiement. En effet, certains de ses clients vont pouvoir payer leurs courses en plusieurs fois ou différer le paiement dans sa totalité. De plus, le service est totalement gratuit. Pour en bénéficier, il leur faut télécharger l'application Casino Max et y enregistrer les coordonnées de leur carte bancaire. Le smartphone servira ensuite à l'activation du service lors du passage en caisse. Cette ardoise numérique permettra donc aux personnes les plus en difficulté de régler plus tard.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.