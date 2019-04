Finance responsable : comment donner du sens à ses placements

Il est possible d’investir dans la finance responsable via de très nombreux types de placements. Les livrets bancaires peuvent en effet afficher des labels de la finance responsable. Les grands groupes mutualistes sont les leaders du domaine et ont également mis en place des solutions d’épargne de partage à l’instar de Crédit Coopératif dont les intérêts du livret Agir sont reversés pour moitié à l’épargnant et pour moitié à une association partenaire de son choix.





Il est également possible d’investir dans la finance durable via un fonds estampillé ISR ou TEEC (Transition Énergétique et Écologique pour le Climat) par exemple. Vous pouvez investir dans ces fonds via un compte-titres, un PEA, un contrat d’assurance-vie ou un plan d’épargne entreprise. Retrouvez notre dossier compte-titres, PEA, assurance-vie : quel placement choisir ?





Enfin, vous pouvez investir en direct dans la finance responsable, en sélectionnant vous-même des entreprises du secteur social et solidaire par exemple, notamment via le financement participatif. Consultez aussi notre mode d’emploi du financement participatif pour réussir vos investissements.