Fintech : pourquoi vous avez tout intérêt à vous y mettre

Les fintechs, dont la dénomination vient de la contraction de finance et technologie, sont des start-ups innovantes qui utilisent la technologie pour repenser les services financiers et bancaires. Il existe trois grandes familles de fintechs : il y a celles qui facilitent le paiement et les transferts d’argent, comme Lydia par exemple, qui permet de virer des sous instantanément à une personne grâce à son numéro de téléphone ; celles qui proposent un véritable accompagnement financier via notamment des robo-advisors, comme Yomoni par exemple, qui déterminent une allocation d’actifs adaptée à vos objectifs financiers, votre horizon d’investissement et votre profil de risque ; celles qui permettent d’investir dans le financement participatif, comme Bolden par exemple, qui permet de prêter des sous à une entreprise contre rémunération via leur plateforme.





