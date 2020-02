"Flambée" des prix des complémentaires santé : la mutuelle la plus ciblée par l'UFC-Que Choisir réplique

LCI : Comment réagissez-vous à cette étude qui indique que les tarifs des complémentaires santé de Swiss Life sont en hausse de 12% en 2020 ?

Pierre François, directeur général de Swiss Life Prévoyance et Santé : Nous contestons ces résultats obtenus par l'UFC-Que Choisir. Pour Swiss Life, leur calcul reposerait sur onze réponses de clients à un appel à témoignages visant à recueillir leurs derniers avis d'échéance. Ce n'est pas suffisant d'un point de vue statistique pour donner réellement du sens au calcul. D'autant que l'on peut imaginer que ceux qui se sont manifestés sont des clients mécontents. Le périmètre étudié par l'association de consommateurs concerne les contrats individuels, qui couvrent essentiellement les retraités et travailleurs indépendants. Sur ce portefeuille, nous avons presque 400.000 clients pour lesquels les prix ont évolué entre 2% et 12%. Ceux qui ont répondu à l'enquête sont visiblement les plus touchés par l'évolution des prix, puisqu'ils se situent au plafond. Nous considérons donc que la méthode employée n'a pas de valeur statistique, même si c'est le jeu de ce genre d'enquête...

Quelle est la hausse véritable au sein de votre société ?

L'effet médian moyen pour tout notre portefeuille tourne autour de 6%. Cette évolution est essentiellement liée à deux critères : un effet naturel lié à l'âge et un effet lié à l'évolution des dépenses de santé. Cet effet d'âge implique tous les ans un changement de prix de l'ordre de 2% à 3%. Cette hausse se cumule avec l'augmentation des dépenses de santé, qui avoisine les 3% cette année selon la Mutualité française [qui fédère la quasi totalité des mutuelles en France : NDLR]. En cumulant ces deux composantes, on arrive à un niveau médian d'évolution autour de 5% à 6%. Avec nos 6%, nous ne prétendons pas être les meilleurs mais ne pensons pas non plus être les moins bons.