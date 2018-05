Foire de Paris : le prix du jacuzzi en baisse

Les prix des jacuzzis ont considérablement baissé à la foire de Paris. En effet, certains modèles ne coûtent plus que quelques centaines d'euros. Ils sont moins chers et surtout faciles à monter. Les bassins sont désormais plus populaires et plus accessibles. Par ailleurs, un client de piscine sur deux achète finalement un jacuzzi.



