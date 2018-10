Frais bancaires abusifs : où en est-on après les révélations de 60 Millions de consommateurs ?

Elles vont rectifier le tir. La Banque populaire et la Caisse d'épargne ont annoncé dans un communiqué qu'elles vont revoir leur système de facturation des découverts après le tollé provoqué par la publication, dans le mensuel 60 Millions de consommateurs d'octobre, d'une enquête qualifiant leur pratique d'"illégitime" et, selon leur interprétation, d'"illégale".





Le groupe BPCE, auquel appartiennent les deux établissements, a ainsi rappelé vendredi soir son "attachement" à la "transparence" et au "respect de la réglementation". Se disant "conscient de la complexité de la tarification actuelle des commissions d’intervention et des incompréhensions qu’elle a pu susciter", il affirme donc qu'il va "engager une évolution et une simplification" de son système. "Le nouveau dispositif de tarification des commissions d’intervention, en cours d’élaboration, sera plus lisible et permettra de prendre en compte en priorité toutes les opérations créditrices de la journée avant imputation des opérations débitrices", explique-t-il.