Frais bancaires : pas de hausses en 2019

Les patrons des grandes banques tricolores ont été reçus par Emmanuel Macron ce mardi à l'Élysée. À l'issue de cette réunion, ils se sont engagés à ne pas augmenter les tarifs bancaires des particuliers en 2019 et à plafonner à 25 euros par mois les frais d'incidents bancaires pour les publics les plus fragiles. Ces engagements ne coûteront rien à l'État. Ce sont les banques qui prendront en charge la facture, entre 500 et 600 millions d'euros.



