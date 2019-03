Frais bancaires : une première baisse depuis trois ans !

En moyenne, nous dépenserons 215 euros cette année en frais bancaires. Cela correspond au coût de notre carte de crédit et d'éventuels découverts. Pour la première fois depuis trois ans, ce montant a très légèrement baissé. Le prix de ces services varie d'une banque à l'autre. Mais si chaque établissement joue désormais la modération, c'est parce que les règles du jeu ont changé avec la simplification et l'accentuation de la mobilité bancaire.



