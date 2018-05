Sera-t-on à court de rosé cet été ?

À l'approche de l'été, ils accompagnent souvent les apéros mais cette année, le rosé pourrait se faire rare sur les tables et les terrasses de café. La faute à une production faible tandis que le nombre de consommateurs est très élevé non seulement en France mais aussi à l'international.





En quinze ans, sa consommation a augmenté de 31 % et le nombre de pays importateurs a crû de 16 %. Et le mécanisme est connu et simple : quand la demande dépasse l'offre, c'est la pénurie ! Premier producteur et exportateur mondial de ce vin très apprécié, l’Hexagone a fait face à une récolte sur le millésime 2017, historiquement faible selon Les Echos. En effet, les 6,4 millions d'hectolitres produits par an risquent de ne pas suffire à satisfaire les amateurs.