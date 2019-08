La fraude au paiement sans contact à la plage, nouvelle arnaque de l'été ?

Des pirates des plages, équipés d'un terminal de paiement, étendant leur serviette à côté de la vôtre et ponctionnant votre compte en banque. C'est le mauvais tour contre lequel le quotidien régional Nice-matin mettait en garde mardi. Une "arnaque de l'été" consistant à voler de l'argent sur la plage par le biais des cartes bancaires équipées de l'option "sans contact".





Ce mécanisme est possible mais... rare. "On commence à le voir se développer mais cela reste un phénomène marginal", indique ce mercredi au Parisien Frédéric Le Pollozec, commissaire de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Le risque serait, selon lui, plus important dans les transports en commun bondés aux heures de pointe car les usagers s'y trouvent bien plus proches.