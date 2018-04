French days 2018 : des dizaines d'enseignes cassent les prix... Mode d'emploi d'un long week-end de bonnes affaires

Comme un air de soldes... de printemps. Six grandes enseignes ont annoncé à la mi-avril qu'elles lançaient"Les French Days". Dans la foulée, plusieurs dizaines d'enseignes leur ont emboîté le pas. L'opération démarre ce vendredi 27 avril et durera, seon les marques, jusqu'au 1er mai avec l'intention d'installer ce rendez-vous de façon récurrente. Il s'agit d'une "opération promotionnelle de printemps destinée à valoriser le e-commerce français", indiquent-elles dans un communiqué.





Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé se sont donc unis pour ce qu'ils présentent comme le "Black Friday à la française", du nom de cette période de soldes monstres sur l'électronique, l'électroménager, etc. organisée en novembre et à laquelle ont déjà succombé les consommateurs français.