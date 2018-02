On a testé : pulls en cachemire, le prix est-il toujours un gage de qualité ?

Pour autant, nous avons essayé de s'en savoir plus, en comparant deux produits du commerce dans un laboratoire. L'un acheté 99 euros. L'autre, 245. Bonne nouvelle : les deux pulls sont intégralement constitués de cachemire (ce qui n'est parfois pas toujours le cas). En revanche, quand la matière est découpée, des différences apparaissent. Taille des fibres, écartement des mailles, poids, résistance à l'usure : le pull le moins cher est ainsi 28% plus léger, 16% plus fin et 2 fois plus fragile. Du coup, plus adapté à de la mi-saison qu'à une période de grand froid, avec une durée de vie estimée à maximum un an. Un produit moins durable, donc, mais qui a tout de même le mérite de rendre plus abordable le plus doux des tissus !