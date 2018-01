Fromage : que valent vraiment les appellations d'origine protégées (AOP) ?

La France est évidemment le pays du fromage. Nous en avalons 25 kilos par an et par personne. Mais comment choisir les meilleurs produits ? En théorie, l'"Appellation d'origine protégée" est faite pour cela. Sauf que, quand on gratte derrière les étiquettes, on se rend compte qu'ils sont très souvent fabriqués par des industriels.





Selon une journaliste indépendante, auteure de Main basse sur les fromages AOP, les trois groupes Savencia, Sodiaal et Lactalis se partageraient le plus gros du plateau. Les équipes de TF1 se sont rendues sur un marché parisien pour interroger les crémiers : beaucoup ignorent l'origine de leurs produits car ils se fournissent auprès d'un grossiste à Rungis... qui lui-même choisit sur les catalogues des grandes laiteries. Simple et rentable.