Fruits : la température monte, les prix chutent

Les fortes chaleurs de ces dernières semaines ont accéléré le mûrissement des fruits. Dans les vergers, certains sont déjà perdus. Il a fallu récolter en quelques jours ce qu'on ramasse habituellement en six semaines. Les stocks, conservés en chambre froide, doivent être rapidement écoulés. Sur les marchés, le prix des prunes a chuté de 30%. Cette baisse, qui pourrait aller jusqu'à 50%, met à mal la santé financière des agriculteurs.



