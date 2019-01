Garde d'enfant, emploi à domicile : le crédit d'impôt remplacé par "une aide directe" ?

Ce serait sans doute plus simple. A la place du crédit d'impôt sur les services à la personne, Bruno Le Maire souhaite proposer "une aide directe pour les ménages". Cette possible mutation - qui n'en est qu'au stade de l'étude de faisabilité - a en effet été évoquée lundi 28 janvier par le ministre de l'Economie et des Finances lors de ses vœux aux acteurs économiques.





Même si la proposition n'a pas encore été développée, il pourrait s'agir de verser, mois après mois, une aide aux millions de foyers qui ont recours aux services d'un salarié à domicile (femme de ménage, jardinier, garde d'enfant chez soi notamment) ou une garde d'enfant à l'extérieur (crèche, garderie, assistante maternelle agréée).