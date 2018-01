Gaz, péages, aide à l'achat d'un vélo électrique : ce qui va changer à partir du 1er février 2018

Sa hausse sera bien plus importante qu'en 2016 et 2017. À compter de ce jeudi, les tarifs des péages vont enfler de 1 à 4% et cela, en fonction des autoroutes. Sur les trois grands réseaux (Vinci, Sanef et APRR), l'augmentation devrait être comprise entre 1 et 2%. Mais, selon RTL, elle pourrait atteindre jusqu'à 4% sur les réseaux secondaires.





Le pourcentage de hausse des tarifs s'appuie sur plusieurs critères tels que le niveau de l'inflation, l'augmentation de la redevance pour le financement des infrastructures de transport ou encore le coût de travaux de rénovation. Cette flambée s'explique principalement par un rattrapage du gel des prix, annoncé par le gouvernement en 2015. En ce temps-là, la ministre de l'Écologie d'alors, Ségolène Royal, s'était opposée à un rapport de l'Autorité de la concurrence qui faisait état de la "rente" des sociétés autoroutières.