Gaz, RSA, pension de retraite... les nouveautés sociales du 1er avril

Ce 1er avril 2019 marque de grands changements au niveau du pouvoir d'achat. Les tarifs réglementés du gaz baissent de 2,2%, mais on attend une forte hausse de l'électricité en juin, soit +6% au moins. On note également une revalorisation de neuf euros du RSA et de 0,3% des pensions de retraite de base.



