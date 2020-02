Réduction de 30% sur les péages autoroutiers : pourquoi l'offre du gouvernement s'est soldée par un échec

C'est une augmentation du prix des carburants qui avait mis le feu aux poudres. Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2019, le gouvernement, soucieux d'éteindre l'incendie de la crise des Gilets jaunes, avait alors entrepris de freiner la hausse annuelle (et mathématique) des prix des péages autoroutiers via une réduction de 30% pour des trajets domicile-travail à partir de dix allers-retours par mois, quelle que soit la longueur des trajets.

Ce jeudi, Le Parisien dresse un bilan de cette mesure : seuls 100 .000 automobilistes en ont bénéficié, loin, très loin du million initialement visé par Emmanuel Macron.